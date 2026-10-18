Fatehpur News: सिटी में आज

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शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।



प्रशिक्षण शिविर



खागा के चंद्रप्रभा महाविद्यालय में एनसीसी कैडेटों का प्रशिक्षण शिविर सुबह नौ बजे से।



प्रवेश प्रक्रिया

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश सुबह 10 बजे से।





मेला



बिंदकी में दशहरा मेला का शुभारंभ शाम छह बजे से।



धर्म-कर्म



मलवां क्षेत्र के सिकरोही गांव में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।



मलवां के पहरवापुर गांव में भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।



औंग के फुलवाई हनुमान मंदिर में भागवत कथा के दोपहर तीन बजे से।



बकेवर के सब्जी मंडी में रामलीला रात आठ बजे से।



किशनपुर में रामलीला का आयोजन रात आठ बजे से।



अमौली के गायत्री मंदिर में मां दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा मातारानी का शृंगार व जागरण रात आठ बजे से।



कवि सम्मेलन