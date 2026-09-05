फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   The woman had committed suicide after being harassed by her brother-in-law.

Fatehpur News: जेठ की छेड़छाड़ से आहत होकर महिला ने दी थी जान

Sat, 05 Sep 2026 11:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
The woman had committed suicide after being harassed by her brother-in-law.
फतेहपुर। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में थरियांव पुलिस ने पांच ससुरालियों के खिलाफ शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि बेटी की शादी 13 वर्ष पहले बेनीगंज हसवा निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद पति बाहर रहने लगा। आरोप है कि हथगाम निवासी रिश्तेदार चैटिंग और वीडियो कॉल के जरिये बेटी को परेशान करने लगा।
जेठ भी छेड़छाड़ करता था। बेटी ने कई बार पति से शिकायत की लेकिन उसने उल्टा उसे डांट दिया। आरोप है कि जेठ, पति, जेठानी, ससुर और रिश्तेदार से परेशान होकर बेटी ने 26 जून की रात फंदा लगाकर जान दे दी।
विज्ञापन

पुलिस के कार्रवाई न करने पर न्यायालय की शरण ली गई। प्रभारी निरीक्षक एसबी सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed