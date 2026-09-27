Fatehpur News: 10 दिन से फुंका पड़ा ट्रांसफार्मर, लोग परेशान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:50 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:50 PM IST
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किशनपुर। विद्युत उपकेंद्र के पहाड़पुर फीडर के गुरुवल गांव का ट्रांसफार्मर 10 दिन पहले जल गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में रखा 25 केवी का ट्रांसफार्मर 10 दिन पूर्व जल गया था। ट्रांसफार्मर जलने के बाद विद्युत निगम से मामले की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद करीब 10 दिन बीत गए लेकिन फुंका ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया। ग्रामीण अनूप सिंह, राजेश सिंह, अनिरुद्ध यादव ने बताया कि ट्रांसफार्मर फुंकने से आबादी अंधेरे में हैं। अवर अभियंता मोहम्मद नफीस ने बताया कि ट्रांसफार्मर मिलते ही बदल दिया जाएगा।
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