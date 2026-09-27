Fatehpur News: रसूखदारों के मकानों पर कार्रवाई न होने से सड़क चौड़ीकरण अटका

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गौरा निवासी कुलदीप ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर ठेकेदार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने सभी मकानों की दोबारा निष्पक्ष पैमाइश कर सड़क की सीमा में आने वाले हिस्से को गिराने की मांग की है। विज्ञापन

कुलदीप के अनुसार डिघरुवा से गौरा होते हुए हरिजनपुर तक लोक निर्माण खंड दो की ओर से 15.08 करोड़ से सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। गौरा में बाजार लगता है, जहां सड़क किनारे 35 मकान अतिक्रमण की जद में चिह्नित किए गए हैं। विभाग ने इन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। गौरा निवासी कुलदीप ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर ठेकेदार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने सभी मकानों की दोबारा निष्पक्ष पैमाइश कर सड़क की सीमा में आने वाले हिस्से को गिराने की मांग की है।कुलदीप के अनुसार डिघरुवा से गौरा होते हुए हरिजनपुर तक लोक निर्माण खंड दो की ओर से 15.08 करोड़ से सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। गौरा में बाजार लगता है, जहां सड़क किनारे 35 मकान अतिक्रमण की जद में चिह्नित किए गए हैं। विभाग ने इन्हें हटाने के निर्देश दिए थे।

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जाफरगंज। डिघरुवा-हरिजनपुर मार्ग के चौड़ीकरण में रसूखदारों के मकान बाधक बने हुए हैं। आरोप है कि गरीबों के मकान गिराने के बाद रसूखदारों के सड़क सीमा में आने वाले मकानों पर कार्रवाई नहीं की गई। इससे सड़क चौड़ीकरण का काम प्रभावित हो रहा है।