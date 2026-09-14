Fatehpur News: मिट्टी खनन के आरोपियों को छोड़ने पर पुलिस पर उठे सवाल
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:55 PM IST
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फतेहपुर। गाजीपुर और राधानगर क्षेत्र में मिट्टी खनन के आरोपों के बीच एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
राधानगर, गाजीपुर और शाह चौकी क्षेत्र से मिट्टी खनन की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। वायरल वीडियो में दरोगा जेसीबी और ट्रक के पास पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहा है। वह बताता है कि उसने खनन करते हुए जेसीबी और ट्रक पकड़े थे।
मानवता के नाते उसने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद दरोगा किसी बड़े अधिकारी को खनन की जानकारी देता है। अधिकारी किसी भी जेसीबी को पकड़कर सीज करने के निर्देश देते हैं। किसी ने यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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राधानगर, गाजीपुर और शाह चौकी क्षेत्र से मिट्टी खनन की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। वायरल वीडियो में दरोगा जेसीबी और ट्रक के पास पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहा है। वह बताता है कि उसने खनन करते हुए जेसीबी और ट्रक पकड़े थे।
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मानवता के नाते उसने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद दरोगा किसी बड़े अधिकारी को खनन की जानकारी देता है। अधिकारी किसी भी जेसीबी को पकड़कर सीज करने के निर्देश देते हैं। किसी ने यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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