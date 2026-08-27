Fatehpur News: हिस्ट्रीशीटर पर फायरिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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गाजीपुर थाने के सेवरामऊ निवासी हिस्ट्रीशीटर मनेंद्र मिश्रा 13 अगस्त को पत्नी पारूल के साथ बाइक से घर जा रहा था। गांव के मोड़ पर वर्चस्व की रंजिश में गांव के संगम दुबे ने साथी विमल तिवारी और बीरू द्विवेदी के साथ बाइक सवार दंपती पर फायरिंग की थी। पुलिस ने बुधवार को डगरिया मोड़ से संगम दुबे को गिरफ्तार कर लिया।आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले विमल तिवारी को पुलिस ने 15 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में बीरू पुलिस की गिरफ्त से दूर है। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से छह मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।