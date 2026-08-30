Fatehpur News: हूटर लगी बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार की मौत

चितौरा निवासी किसान देवेंद्र कुमार (40) पत्नी रूपा देवी को रक्षाबंधन पर ससुराल शहर के जयरामनगर छोड़ने गए थे। पत्नी को वहीं छोड़कर शाम करीब साढ़े छह बजे बाइक से गांव लौट रहे थे। चितौरा मोड़ के पास पहुंचते ही हूटर लगी बोलेरो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।हादसे में देवेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन ने बताया कि हूटर लगी बोलेरो कानपुर की ओर जा रही थी और उसी ने बाइक में टक्कर मारी। थानाध्यक्ष रमाशंकर सरोज ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।