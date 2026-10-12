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Fatehpur News: बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने होटल संचालक से 20 हजार की टप्पेबाजी

Mon, 12 Oct 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:35 AM IST
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Hotel operator swindled out of 20,000 under the pretext of a bike ride
बिंदकी। जोनिहा चौराहे पर होटल चलाने वाले संचालक को बाइक से घर छोड़ने का झांसा देकर दो युवक 20 हजार रुपये लेकर भाग निकले। दोनों टप्पेबाज सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।
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जोनिहां निवासी जगदीश चंद्र गुप्ता ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे वह दुकान से घर जा रहे थे। उनके घर में टाइल्स लगाने का काम चल रहा है, जिसके लिए वह 20 हजार रुपये लेकर निकले थे। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से पहले बाइक सवार दो युवक मिले।
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उन्होंने नाम लेकर चाचा कहा और घर छोड़ने की बात कही। युवकों ने कॉलेज के पीछे जमीन खरीदने की बात बताते हुए उन्हें लड्डू भी खिलाया। इसके बाद दोनों जगदीश को बाइक पर बैठाकर कॉलेज के पीछे ट्रांसफार्मर के पास ले गए।
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वहां जमीन दिखाने के बहाने उन्हें उतारकर बाइक सवार भाग गए। कुछ देर बाद जेब में हाथ डालने पर उन्हें 20 हजार रुपये गायब मिले। पीड़ित ने जोनिहा चौकी में तहरीर दी है। चौकी प्रभारी सावन कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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