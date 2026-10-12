Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:42 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:42 AM IST
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बैठक
खागा तहसील सभागार में एसडीएम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
देवमई ब्लॉक के तिवारीपुर में सत्संग सुबह आठ बजे से।
मलवां के पहरवापुर गांव में संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
बिंदकी के सिद्धपीठ मां काली वार्षिकोत्सव में लीला में कसंवध का मंचन शाम पांच बजे से।
विज्ञापन
खागा तहसील सभागार में एसडीएम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
देवमई ब्लॉक के तिवारीपुर में सत्संग सुबह आठ बजे से।
मलवां के पहरवापुर गांव में संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
बिंदकी के सिद्धपीठ मां काली वार्षिकोत्सव में लीला में कसंवध का मंचन शाम पांच बजे से।