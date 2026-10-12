Fatehpur News: मां की हत्या कर भाई को फंसाना चाहता था
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:32 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:32 AM IST
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बकेवर। थाना क्षेत्र के दिलावलपुर गांव में बुजुर्ग मां सावित्री देवी की शुक्रवार रात हत्या करने के आरोपी पुत्र राजू को रविवार दोपहर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना के समय वह नशे की हालत में था। मां ने उससे खाना मांगा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने पहले ईंट से हमला किया और फिर फावड़े से वार कर दिया। इसके बाद वह घर के अंदर ही लेट गया। सुबह करीब 5:30 बजे नशा कम होने पर उसने मां को मृत पाया।
आरोपी ने बताया कि इसके बाद वह नहर किनारे पहुंचा और मामा को फोन कर बताया कि उसके भाई रामजीवन ने मां की हत्या कर दी है। उसने भाई से भूमि विवाद को लेकर रंजिश होने की बात भी बताई। इसके बाद वह बरिगंवा में अपने दोस्त भारत के पास पहुंचा और उसके ई-रिक्शा से शिवराजपुर गंगा घाट गया। हालांकि उसने गंगा स्नान नहीं किया।
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घर लौटने के बाद वह चुपचाप छत पर पहुंच गया। कुछ देर बाद मामा का बेटा अजय और उसका भाई रामजीवन गांव पहुंच गए। अजय ने फोन कर उसे नीचे बुलाया तो उसने गंगा स्नान करने जाने की बात कही। इसके बाद परिजन ने उसे छत से पकड़ लिया और मारपीट की। थानाध्यक्ष बृजेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपी को गांव के बाहर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।
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पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना के समय वह नशे की हालत में था। मां ने उससे खाना मांगा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने पहले ईंट से हमला किया और फिर फावड़े से वार कर दिया। इसके बाद वह घर के अंदर ही लेट गया। सुबह करीब 5:30 बजे नशा कम होने पर उसने मां को मृत पाया।
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आरोपी ने बताया कि इसके बाद वह नहर किनारे पहुंचा और मामा को फोन कर बताया कि उसके भाई रामजीवन ने मां की हत्या कर दी है। उसने भाई से भूमि विवाद को लेकर रंजिश होने की बात भी बताई। इसके बाद वह बरिगंवा में अपने दोस्त भारत के पास पहुंचा और उसके ई-रिक्शा से शिवराजपुर गंगा घाट गया। हालांकि उसने गंगा स्नान नहीं किया।
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घर लौटने के बाद वह चुपचाप छत पर पहुंच गया। कुछ देर बाद मामा का बेटा अजय और उसका भाई रामजीवन गांव पहुंच गए। अजय ने फोन कर उसे नीचे बुलाया तो उसने गंगा स्नान करने जाने की बात कही। इसके बाद परिजन ने उसे छत से पकड़ लिया और मारपीट की। थानाध्यक्ष बृजेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपी को गांव के बाहर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।