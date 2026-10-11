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Fatehpur News: संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

Sun, 11 Oct 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:52 PM IST
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Health services affected by contractual employees' strike.
धाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) धाता में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वे समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। यह हड़ताल पांच अक्तूबर से जारी है। कुल 49 कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। रक्त जांच, ऑनलाइन काम, ओपीडी और टीकाकरण जैसे कई कार्य प्रभावित हुए हैं। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि स्थायी कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। यह प्रयास मरीजों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है।
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