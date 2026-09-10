Fatehpur News: तेजस की मौत के मामले में विद्यालय प्रबंधन की चार खामियां उजागर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस में एसपी आवास के पास रहने वाला तेजस सरस्वती बाल मंदिर शिवपुरम में कक्षा 11 का छात्र था। 26 अगस्त को त्रैमासिक परीक्षा के दौरान नकल की पर्ची मिलने पर स्कूल प्रबंधन ने उसकी पिटाई की थी।आरोप है कि 1500 रुपये जुर्माना लगाने के बाद उसे घर भेज दिया गया। बाद में छात्र सौंरा औद्योगिक क्षेत्र में पानी की टंकी के पास बेसुध मिला था। उपचार के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई थी।डीआईओएस राकेश कुमार की जांच में सामने आया कि नकल करते पकड़े जाने पर छात्र को दूसरी उत्तर पुस्तिका दी जानी चाहिए थी और शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए था। जांच में अवकाश के दिन विद्यालय खोलकर परीक्षा कराने की भी पुष्टि हुई।छात्र को अभिभावक के साथ स्कूल आने का नोटिस जारी किया गया, जबकि ऐसा नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि छात्र से 1500 रुपये जुर्माना वसूलने के आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी। डीआईओएस ने बताया कि जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।