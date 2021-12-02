Fatehpur News: पूर्व शाखा डाकपाल पर 2.07 लाख रुपये के गबन की प्राथमिकी

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सहायक अधीक्षक ने पुलिस को बताया कि महोई मकनपुर गांव के सनगांव स्थित शाखा डाकघर के तत्कालीन शाखा डाकपाल नीरज कुमार के खिलाफ शिकायत मिली थी। जांच टीम की पड़ताल में दिवंगत श्यामकली के बचत खाते से 75 हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया।खाताधारक कमर जहां के फर्जी हस्ताक्षर से 50 हजार और 20 हजार रुपये का गबन किया गया। इसके अलावा रबिया की आरडी से एक हजार, रेखा देवी के खाते से 500 रुपये, फातिमा के खाते से 4000 रुपये और असरी देवी के खाते से 500 रुपये निकाले गए।प्रदीप कुमार के नाम पर 50 हजार रुपये की नकद रसीद दी गई लेकिन रकम शाखा में जमा नहीं की गई। सुकन्या समृद्धि खाते में भी 1000 रुपये का गबन मिला। जांच में कुल 2.07 लाख रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।