Fatehpur News: बेटे के जन्मदिन में जा रहे पिता की ट्रक की टक्कर से मौत

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बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के बेंदाघाट के बड़ी लोहारी निवासी रणधीर सिंह चौहान (38) कानपुर स्थित एक गत्ता फैक्टरी में काम करते थे। बुधवार शाम करीब छह बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद वह बाइक से गांव के लिए निकले थे। उन्हें बड़े बेटे दीपक सिंह (6) के जन्मदिन में शामिल होना था।रात करीब 11:40 बजे महाखेड़ा गांव के पास पीछे से आए ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रणधीर बाइक समेत करीब 20 मीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण पुलिस ने रणधीर सिंह को मृत पाया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार राव ने बताया कि ट्रक चालक की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।