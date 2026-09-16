Fatehpur News: डांट के बाद घर जाने निकले दो किशोर लापता

संवाद न्यूज एजेंसीखागा। क्षेत्र के मंझपुरवा मजरे सुजरही गांव से सोमवार रात घर जाने के लिए निकले दो किशोर रास्ते से लापता हो गए। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है।मंझपुरवा निवासी धर्मेंद्र यादव का पुत्र राजकुमार उर्फ चुन्नू 13 और पड़ोसी श्याम सिंह का पुत्र आदर्श उर्फ मयंक 11 सोमवार शाम जंगल स्थित निजी नलकूप पर मछली बनाने गए थे। वहां राजकुमार के पिता धर्मेंद्र और भाई महेंद्र भी मौजूद थे। देर रात मछली खाने के बाद सभी नलकूप के पास खड़े थे। तभी धर्मेंद्र के बाबा छोटेलाल वहां पहुंचे और दोनों किशोरों को डांटते हुए घर जाने के लिए कहा। इसके बाद दोनों घर के लिए निकले, लेकिन वापस नहीं पहुंचे। आदर्श के पिता श्याम सिंह ने बताया कि रात में काफी तलाश की गई, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। मंगलवार सुबह पुलिस ने दोनों किशोरों के स्कूल पहुंचकर उनके मित्रों से पूछताछ की। इसके अलावा परिजनों के साथ हाईवे किनारे, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। अपराध निरीक्षक रामाशीष यादव ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की टीमें दोनों किशोरों की तलाश में जुटी हैं। जल्द बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।