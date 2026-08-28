Fatehpur News: बिजली मैकेनिक ने फंदा लगाकर जान दी

विज्ञापन



कुछ देर बाद परिजन को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा खोलकर देखा तो मुकेश पंखे से फंदे के सहारे लटका मिला। परिजन ने उसे नीचे उतारकर बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन ने बताया कि मुकेश नशे का आदी था और आए दिन लोगों से विवाद करता था। पुलिस ने परिजन और ग्रामीणों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए। कुछ देर बाद परिजन को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा खोलकर देखा तो मुकेश पंखे से फंदे के सहारे लटका मिला। परिजन ने उसे नीचे उतारकर बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन ने बताया कि मुकेश नशे का आदी था और आए दिन लोगों से विवाद करता था। पुलिस ने परिजन और ग्रामीणों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए।

विज्ञापन

हथगाम। कसरांव गांव में शुक्रवार को बिजली मैकेनिक ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कसरांव निवासी मुकेश विश्वकर्मा (42) बिजली मैकेनिक था। शुक्रवार दोपहर करीब 3:20 बजे वह कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।