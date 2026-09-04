Fatehpur News: बारिश से उफनाए नाले में गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत

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मखौवा गांव निवासी शोभावती (65) पत्नी शारदा बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे भैंस चराने यमुना नदी की ओर जा रही थीं। रास्ते में पड़ने वाले बारिश से उफनाए नाले को पार करते समय अचानक पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गईं।काफी देर बाद महिला का शव पानी के ऊपर दिखाई दिया तो ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि नाले में गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत की जानकारी मिली है।