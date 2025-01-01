Fatehpur News: 81 लाख खर्च के बाद भी बारिश में डूबा शहर

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इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी और कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों ने नाला सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। नगर पालिका के ईओ रविंद्र सिंह ने बताया कि शहर में जहां-जहां जलभराव हुआ है, वहां पंपिंग सेट और टैंकर रखवाकर पानी की निकासी कराई गई है, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।जिला अस्पताल के बाहर जलभराव से परेशानीजिला अस्पताल के पास नाला चोक होने से बारिश का पानी सड़क पर भर गया। अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। जलभराव के कारण करीब 30 मिनट तक जाम लगा रहा। इससे मरीजों समेत राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।नाला चोक होने से नंदी चौराहे पर जलभरावतांबेश्वर मंदिर स्थित नंदी चौराहे के पास नाला पूरी तरह चोक होने से बारिश का पानी नहीं निकल सका। जलभराव के बीच स्कूली बच्चों को हाथों में जूते-चप्पल लेकर चौराहा पार करना पड़ा। आसपास के कई घरों और दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को दिक्कत हुई।बारिश के बाद सड़क पर फैली मिट्टी, आवागमन प्रभावितशादीपुर चौराहा से बुलेट चौराहा जाने वाले मार्ग पर सीवर लाइन का काम चल रहा है। जेसीबी से सड़क खोदकर सीवर पाइप डाली जा रही है। बुधवार को बारिश के बाद खोदी गई सड़क की मिट्टी पूरे मार्ग पर फैल गई। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी हुई।बारिश के बाद सड़क धंसी, पुलिस की गाड़ी फंसीपटेल नगर से कचहरी रोड पर सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद सड़क पर मिट्टी बराबर कर दी गई थी। बुधवार को बारिश के बाद इसी स्थान से गुजर रही पुलिस की गाड़ी सड़क में धंस गई। करीब 20 मिनट तक गाड़ी फंसी रहने से जाम लग गया। बताया गया कि नाली चोक होने से बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया था, जिससे सड़क का हिस्सा धंस गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस की गाड़ी को बाहर निकाला जा सका।