Fatehpur News: खेल मैदान में खिलाड़ियों की जगह मवेशियों का डेरा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हसवा कस्बे में बने खेल मैदान में मवेशियों की आवाजाही से खिलाड़ियों को अभ्यास करने में परेशानी होती है। व्यायाम उपकरणों की दुर्दशा के चलते युवा उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नियमित साफ-सफाई और जरूरी मरम्मत नहीं होने से मैदान की सुविधाएं बदहाल हैं।खेल मैदान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ रखना, खेल प्रतिभाओं को निखारना और अभ्यास के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराना है, लेकिन मौजूदा हालात में ये उद्देश्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं।मैदान में मवेशियों का प्रवेश रोकने के साथ टूटे उपकरणों की मरम्मत और नियमित साफ-सफाई की जरूरत है। इसके बावजूद जिम्मेदारों का ध्यान अब तक इस ओर नहीं गया है। डीपीआरओ रामशंकर ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। खेल मैदान में मरम्मत कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।