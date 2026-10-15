फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Cattle camp instead of players in the playground

Fatehpur News: खेल मैदान में खिलाड़ियों की जगह मवेशियों का डेरा

Thu, 15 Oct 2026 01:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Cattle camp instead of players in the playground
फोटो-16- हसवा में बने खेल मैदान के बाहर बंधे मवेशी। संवाद
हसवा। युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से बनाया गया खेल मैदान बदहाली का शिकार है। यहां खिलाड़ियों के अभ्यास करने के बजाय मवेशी टहलते नजर आते हैं। व्यायाम के लिए लगाए गए उपकरण भी देखरेख के अभाव में टूट चुके हैं। ऐसे में युवाओं के लिए बना खेल मैदान अपने उद्देश्य से भटक गया है।
विज्ञापन

हसवा कस्बे में बने खेल मैदान में मवेशियों की आवाजाही से खिलाड़ियों को अभ्यास करने में परेशानी होती है। व्यायाम उपकरणों की दुर्दशा के चलते युवा उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नियमित साफ-सफाई और जरूरी मरम्मत नहीं होने से मैदान की सुविधाएं बदहाल हैं।
विज्ञापन

खेल मैदान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ रखना, खेल प्रतिभाओं को निखारना और अभ्यास के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराना है, लेकिन मौजूदा हालात में ये उद्देश्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

मैदान में मवेशियों का प्रवेश रोकने के साथ टूटे उपकरणों की मरम्मत और नियमित साफ-सफाई की जरूरत है। इसके बावजूद जिम्मेदारों का ध्यान अब तक इस ओर नहीं गया है। डीपीआरओ रामशंकर ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। खेल मैदान में मरम्मत कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।

फोटो-16- हसवा में बने खेल मैदान के बाहर बंधे मवेशी। संवाद

फोटो-16- हसवा में बने खेल मैदान के बाहर बंधे मवेशी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed