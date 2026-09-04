Fatehpur News: पुलिस की गिरफ्त से दूर आशुतोष और चेतन पर 25-25 हजार का इनाम

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गांव के मनीष दुबे की शनिवार रात उसके पुत्र वैभव के सामने आलमपुर नरही गांव निवासी शराब दुकान संचालक सगे भाइयों अमन सिंह और इंद्रेश सिंह उर्फ मनु ने मां संगीता सिंह की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर आलमपुर नरही गांव के खेरवा निवासी आशुतोष तिवारी ले गया था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापा मार रही है लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लगा है।इसी मामले में आरोपियों के संरक्षणदाता रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के घोसियाना निवासी चेतन सिंह का भी पुलिस पता नहीं लगा सकी है। रिश्ते में चेतन सिंह आरोपियों का मामा है। एसपी ने चेतन सिंह और आशुतोष तिवारी की जानकारी देने वाले को 25-25 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है।