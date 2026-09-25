Fatehpur News: अधिक वजन बताकर सीजर कराने के लिए कहने का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
उरई। एक निजी हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गर्भस्थ शिशु का वजन गलत बताकर सीजर कराने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। हरक्का निवासी गजेंद्र सिंह ने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की है।
गजेंद्र सिंह के अनुसार, उनकी पत्नी का उपचार निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। 21 अगस्त को अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वजन 2.796 किलोग्राम बताया गया। 12 सितंबर की जांच में यह 3.728 किलोग्राम दर्ज हुआ। डॉक्टर ने अधिक वजन बताकर सामान्य प्रसव से मना कर सीजर की सलाह दी। पत्नी को ग्वालियर ले जाने पर 14 सितंबर को प्रसव हुआ, जहां नवजात का वजन 2.700 किलोग्राम निकला। गजेंद्र सिंह ने रिपोर्टों की विशेषज्ञों से जांच, दोषियों पर कार्रवाई और लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। सीएमओ डॉ. एचएन प्रसाद ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
विज्ञापन
गजेंद्र सिंह के अनुसार, उनकी पत्नी का उपचार निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। 21 अगस्त को अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वजन 2.796 किलोग्राम बताया गया। 12 सितंबर की जांच में यह 3.728 किलोग्राम दर्ज हुआ। डॉक्टर ने अधिक वजन बताकर सामान्य प्रसव से मना कर सीजर की सलाह दी। पत्नी को ग्वालियर ले जाने पर 14 सितंबर को प्रसव हुआ, जहां नवजात का वजन 2.700 किलोग्राम निकला। गजेंद्र सिंह ने रिपोर्टों की विशेषज्ञों से जांच, दोषियों पर कार्रवाई और लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। सीएमओ डॉ. एचएन प्रसाद ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
विज्ञापन