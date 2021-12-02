Fatehpur News: सिटी में आज

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बिंदकी में आर्य समाज का वेद प्रचार समारोह सुबह आठ बजे से।

जहानाबाद के श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षणा पर्व पर कार्यक्रम सुबह आठ बजे से।

शहर के चौक बाजार स्थित गणेश पंडाल में स्थापित मूर्ति भ्रमण व विसर्जन सुबह 10 बजे से।

जहानाबाद कस्बे में रासलीला का आयोजन शाम सात बजे से।



वंदे मातरम् गायन

बिंदकी कस्बे के लंका रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वंदे मातरम् का सामूहिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।



धर्म-कर्म