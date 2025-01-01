Fatehpur News: नवरात्र की तैयारी तेज, कस्बे से गांवों तक सजेंगे पूजा पंडाल
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:16 AM IST
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असोथर। नगर पंचायत असोथर समेत पूरे विकासखंड क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। कस्बे से गांवों तक मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए पूजा समितियां पंडाल सजाने में जुटी हैं। वहीं कारीगर प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में दिन-रात लगे हैं।
नगर पंचायत असोथर में प्रतिमा तैयार कर रहे सिद्धि विनायक आर्ट, बहुआ के कारीगर सूरज ने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार करने में करीब एक माह लगता है। कारीगरों ने बताया कि बारिश के मौसम में नमी के कारण मिट्टी को सूखने में अधिक समय लगता है। हालांकि नवरात्र को लेकर प्रतिमाओं के ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। नगर पंचायत में प्रतिमाओं की स्थापना के बाद विधि-विधान से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाएगी।
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नगर पंचायत असोथर में प्रतिमा तैयार कर रहे सिद्धि विनायक आर्ट, बहुआ के कारीगर सूरज ने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार करने में करीब एक माह लगता है। कारीगरों ने बताया कि बारिश के मौसम में नमी के कारण मिट्टी को सूखने में अधिक समय लगता है। हालांकि नवरात्र को लेकर प्रतिमाओं के ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। नगर पंचायत में प्रतिमाओं की स्थापना के बाद विधि-विधान से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाएगी।
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