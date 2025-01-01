Fatehpur News: बैनामा की जमीन पर निर्माण को लेकर पूर्व विधायक और प्रधान आमने-सामने

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पूर्व विधायक आनंद लोधी का कहना है कि आंबापुर निवासी राजू और गयाप्रसाद ने गाटा संख्या 65-ख का बैनामा वर्ष 2018 में कराया था। इसके बाद बची जमीन का बैनामा प्रधान संजय और उनके परिजन ने वर्ष 2020 में कराया। जमीन का बैनामा दो हिस्सों में हुआ है। करीब छह साल से जमीन खाली पड़ी थी।पिछले महीने पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं पूर्व विधायक के पुत्र अक्षय लोधी ने जमीन पर निर्माण शुरू कराया तो संजय ने बैनामा निरस्त कराने के लिए कोर्ट में वाद दाखिल कर दिया। विवाद की सूचना पुलिस को मिलने के बाद दोनों पक्षों में राजस्व विभाग के निर्णय तक निर्माण नहीं कराने पर सहमति बनी। आरोप है कि इसके बाद भी संजय पक्ष ने रात में टिन शेड डाल दिया।वहीं पूर्व ब्लाॅक प्रमुख अक्षय लोधी ने कहा कि वह किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहते। पूरी जानकारी एसडीएम को दे दी गई है। उनका आरोप है कि राजस्व टीम की भूमिका भी स्पष्ट नहीं है। सीओ थरियांव दुर्गेश दीप ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। थानाध्यक्ष से मामले की जानकारी ली जाएगी। मामला राजस्व का प्रतीत होता है।