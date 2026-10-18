Fatehpur News: अनुराग ब्लॉक अध्यक्ष और चंद्रसेन वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने

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नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शिक्षक हितों की रक्षा, संगठन को मजबूत बनाने और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया। जनार्दन त्रिपाठी ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।कार्यकारिणी में सर्वेश कुमार, प्रदीप कुमार, अंजनी अवस्थी और शैलेंद्र सिंह उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। दिनेश प्रजापति मंत्री, कमलेश पासवान संयुक्त मंत्री तथा हरिओम कैथल और शिवकरण गुप्ता उपमंत्री बनाए गए।विनीत सिंह, सौरभ त्रिवेदी, रेखा सिंह, रामप्यारे और अमित पांडेय को संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिली। महेश कुमार कोषाध्यक्ष, विवेक मिश्रा अकाउंटेंट, केतन मिश्रा मीडिया प्रभारी और पंकज पटेल ऑडिटर नियुक्त किए गए।इस दौरान रामकृष्ण त्रिवेदी, मुकेश सिंह, शैलेंद्र परिहार, देवपाल सिंह, राजेश पांडेय, दीपक चौधरी, वरुण गुप्ता, विक्रम सिंह, ललतेश त्रिवेदी, आशीष कुमार सिंह, सुनील पटेल, धर्मचंद्र मौजूद रहे।