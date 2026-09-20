Fatehpur News: जमानत के बाद रिवॉल्वर गायब करने के आरोपी ने दर्ज कराया बयान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:32 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:32 PM IST
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फतेहपुर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के असनी गांव के मनीष दुबे हत्याकांड में रिवॉल्वर गायब करने का आरोपी आशुतोष तिवारी कोर्ट से जमानत के बाद रविवार शाम पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने पहुंचा। पुलिस ने उससे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की। साथ ही पकड़ से दूर इनामी चेतन सिंह के बारे में भी जानकारी जुटाई।
असनी गांव निवासी मनीष की 29 अगस्त की रात शराब दुकान संचालक इंद्रेश उर्फ मनु सिंह और अमन सिंह ने जमीन विवाद की रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आलमपुर नरही गांव के खेरवा निवासी आशुतोष तिवारी ने रिवॉल्वर गायब कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने रायबरेली निवासी ममेरे भाई चेतन सिंह के यहां शरण ली थी। एसपी ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
पुलिस को चकमा देकर आशुतोष तिवारी ने 14 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होकर उसी दिन जमानत करा ली थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 35(3) के तहत उसे बयान दर्ज कराने का नोटिस जारी किया था।
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नोटिस मिलने के बाद रविवार शाम आशुतोष थाने पहुंचा। उसने बताया कि घटना के दूसरे दिन रायबरेली लालगंज के पंकज से रिवॉल्वर ली थी। इसके बाद बाइक से बुआ के लड़के के पास दुबेपुर गांव, थाना बकेवर पहुंचा और रिवॉल्वर छिपाने के लिए उसे दे आया था।
पुलिस ने दुबेपुर से रिवॉल्वर बरामद की थी। पुलिस को अब मामले में रायबरेली निवासी इनामी चेतन सिंह की तलाश है। उस पर हत्यारोपियों को संरक्षण देने का आरोप है।
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असनी गांव निवासी मनीष की 29 अगस्त की रात शराब दुकान संचालक इंद्रेश उर्फ मनु सिंह और अमन सिंह ने जमीन विवाद की रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आलमपुर नरही गांव के खेरवा निवासी आशुतोष तिवारी ने रिवॉल्वर गायब कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने रायबरेली निवासी ममेरे भाई चेतन सिंह के यहां शरण ली थी। एसपी ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
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पुलिस को चकमा देकर आशुतोष तिवारी ने 14 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होकर उसी दिन जमानत करा ली थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 35(3) के तहत उसे बयान दर्ज कराने का नोटिस जारी किया था।
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नोटिस मिलने के बाद रविवार शाम आशुतोष थाने पहुंचा। उसने बताया कि घटना के दूसरे दिन रायबरेली लालगंज के पंकज से रिवॉल्वर ली थी। इसके बाद बाइक से बुआ के लड़के के पास दुबेपुर गांव, थाना बकेवर पहुंचा और रिवॉल्वर छिपाने के लिए उसे दे आया था।
पुलिस ने दुबेपुर से रिवॉल्वर बरामद की थी। पुलिस को अब मामले में रायबरेली निवासी इनामी चेतन सिंह की तलाश है। उस पर हत्यारोपियों को संरक्षण देने का आरोप है।