Fatehpur News: जमानत के बाद रिवॉल्वर गायब करने के आरोपी ने दर्ज कराया बयान

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असनी गांव निवासी मनीष की 29 अगस्त की रात शराब दुकान संचालक इंद्रेश उर्फ मनु सिंह और अमन सिंह ने जमीन विवाद की रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आलमपुर नरही गांव के खेरवा निवासी आशुतोष तिवारी ने रिवॉल्वर गायब कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने रायबरेली निवासी ममेरे भाई चेतन सिंह के यहां शरण ली थी। एसपी ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।पुलिस को चकमा देकर आशुतोष तिवारी ने 14 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होकर उसी दिन जमानत करा ली थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 35(3) के तहत उसे बयान दर्ज कराने का नोटिस जारी किया था।नोटिस मिलने के बाद रविवार शाम आशुतोष थाने पहुंचा। उसने बताया कि घटना के दूसरे दिन रायबरेली लालगंज के पंकज से रिवॉल्वर ली थी। इसके बाद बाइक से बुआ के लड़के के पास दुबेपुर गांव, थाना बकेवर पहुंचा और रिवॉल्वर छिपाने के लिए उसे दे आया था।पुलिस ने दुबेपुर से रिवॉल्वर बरामद की थी। पुलिस को अब मामले में रायबरेली निवासी इनामी चेतन सिंह की तलाश है। उस पर हत्यारोपियों को संरक्षण देने का आरोप है।