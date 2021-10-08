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Farrukhabad News: कच्चे मकान में दबकर ग्रामीण की मौत, चचेरा भाई गंभीर

Sun, 27 Sep 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:19 AM IST
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Villager dies after being buried under collapsing mud house; cousin critically injured.
नवाबगंज। कनासी गांव के कच्चे मकान से सामान निकालते समय भरभराकर गिर गया। उसमें चचेरे भाई दब गए, जबकि पांच अन्य लोगों ने भागकर जान बचाई। ग्रामीणों ने बमुश्किल निकालकर घायल भाइयों को सीएचसी भेजा। हालत गंभीर देख दोनों को लोहिया अस्पताल लाया गया। एक को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरा का इलाज चल रहा है।
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शनिवार रात करीब सवा आठ बजे तेज बारिश के दौरान कनासी निवासी दिनेश चंद्र गंगवार (54) अपने कच्चे मकान में रखा सामान निकालने चचेरे भाई संदीप गंगवार (55), भतीजे आर्यन (20) व लकी (20), पुत्र अग्रज (15) और पड़ोसी मनु उर्फ रितेश (19) और राजेंद्र (55) को लेकर सामान निकालने गए थे। बक्सा, अलमारी आदि सामान निकालते समय अचानक मकान की छत गिर गई। संदीप और दिनेश मलबा में दब गए, जबकि अन्य लोगों ने भागकर जान बचाई।
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हादसा होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। दिनेश के बाल ग्रामीणों को दिखाई दिए। उन्हें कुछ ही देर में निकाल लिया जबकि संदीप दिखाई नहीं दिए। भीड़ ने करीब एक घंटे के प्रयास के बाद संदीप को बाहर निकाला। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने सरकारी वाहन से दिनेश को अस्पताल भेजा। बाद में निकले संदीप को एंबुलेंस से भेजा गया। दोनों घायलों को सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया।
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लोहिया अस्पताल में संदीप को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दिनेश का इलाज चल रहा है। संदीप तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई सीताराम गंगवार व जगवीर गंगवार हैं। पत्नी ममता देवी व पुत्र आकर्ष गंगवार का रो-रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दिनेश की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। संदीप को लोहिया अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया है।
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