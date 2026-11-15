आरोग्य मेला : किट से जांच में तीन डेंगू पॉजिटिव मिले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के छह व ग्रामीण क्षेत्र के 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला लगा। रविवार को छठ पूजा होने से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुछ डॉक्टर व कर्मचारी तीन बजे से पहले ही चले गए। वहीं, शमसाबाद क्षेत्र के पीएचसी पसियापुर में कोई डॉक्टर न पहुंचने से फार्मासिस्ट शैलेंद्र कुमार ने 51 मरीज देखकर दवाई दी।एलटी नेहा मेहरुस ने मरीजों की जांच की। फार्मासिस्ट ने बताया कि ज्यादातर मरीज खांसी, जुकाम, बुखार के आए। वहीं पीएचसी फैजबाग में डॉ. अमित कुमार ने 49 मरीज देखे। यहां भी खांसी, जुकाम, बुखार व खुजली के मरीज अधिक रहे। फार्मासिस्ट वीरेंद्र राजपूत ने दवाई दी। 13 मरीजों की जांच की गई।नवाबगंज क्षेत्र के पीएचसी खलवारा में आयुष डॉ. नीलम बघेल ने 53 मरीज देखे। इनमें 22 मरीज बुखार के आए। सभी की मलेरिया जांच की गई, रिपोर्ट निगेटिव आई। फार्मासिस्ट प्रेम रंजन ने दवा दी और एलटी आज्ञाराम ने मरीजों की जांच की।सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 1170 मरीजों को उपचार दिया गया। त्वचा रोग के सर्वाधिक 298 मरीज पहुंचे। बुखार से पीड़ित 69 मरीजों की मलेरिया व 46 की डेंगू किट से जांच हुई। इसमें तीन मरीज डेंगू पॉजिटिव मिले। तीन आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए गए।