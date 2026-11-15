Farrukhabad News: रोडवेज बस की टक्कर से हरियाणा के कपड़ा कारोबारी की मौत

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दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिला के थाना व कस्बा प्रहलादपुर निवासी कैब चालक करन, हरियाणा प्रांत के थाना सूरजकुंड के गांव उड़गपुर निवासी दोस्त धीरज (32) के साथ बांदा में किला देखने कार से जा रहे थे। करन कन्नौज के गुरसहायगंज में अपने मामा से मिलते हुए जाने के लिए रविवार सुबह साढ़े पांच बजे अकबरपुर के पास पहुंचे। इसी समय तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। दोनों घायल हो गए।आसपास के लोगों और पुलिस ने घायलों को छिबरामऊ सौ शैया अस्पताल पहुंचाया। वहां से धीरज को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। करन धीरज को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचा, वहां डॉक्टर ने जांच के बाद धीरज को मृत घोषित कर दिया।करन ने बताया कि धीरज की कपड़ा की दुकान है। वह बगल की सीट पर बैठा था, जबकि वह खुद कार चला रहा था। करन को आसपास के लोगों ने बताया कि बस ने पहले एक टेंपो को टक्कर मारी, बाद में कार में। सूचना मिलने पर भाई आजाद अन्य परिजनों संग पहुंचे। उन्होंने बताया कि धीरज चार भाइयों में सबसे छोटा था। बड़े भाई विजेंद्र, आजाद और शिवकुमार हैं। मां शकुंतला हैं। वह यहां कैसे आया, इसकी जानकारी नहीं है। उसने घर पर नहीं बताया। दुर्घटना होने की बात कही जा रही है। परिजन बेहाल हैं।