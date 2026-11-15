Farrukhabad News: तीन जगह फटी पाइपलाइन, घरों में पानी का प्रेशर घटा

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चिलसरा रोड स्थित ढुइया पुलिया से छोटे-बड़े सरकार की दरगाह होते हुए गुदड़ी तक जाने वाले मार्ग पर पाइपलाइन लीकेज की समस्या बनी हुई है। ढुइया तिराहे पर करीब डेढ़ महीने पहले दो स्थानों पर पाइपलाइन फट गई थी। सुबह और शाम जलापूर्ति शुरू होते ही तेज धार से पानी सड़क पर बहता हुआ नालियों में पहुंच जाता है। इसी मार्ग पर ढुइया के पास चिलसरा रोड पर भी पाइपलाइन में लीकेज है। यहां सुबह सब्जी मंडी लगती है। सड़क पर पानी भरने से दुकानदारों और ग्राहकों को आवागमन में परेशानी होती है।इसके अलावा वाल्मीकि बस्ती के पास नाले के ऊपर गली में करीब 15 दिन से पाइपलाइन फटी है। यहां भी जलापूर्ति के दौरान पानी नाले में बह जाता है। तीनों स्थानों पर लीकेज के कारण करीब दो हजार की आबादी प्रभावित है। लोगों का कहना है कि पानी की बर्बादी के साथ घरों तक पर्याप्त दबाव से पानी नहीं पहुंच रहा है। ढुइया तिराहे पर सड़क धंसने से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के निकलने में भी खतरा बना हुआ है।कनेक्शनों के लिए खोदी सड़कें भी बनीं मुसीबतइस मार्ग पर पाइपलाइन लीकेज के अलावा घरेलू कनेक्शन के लिए जगह-जगह सड़क खोदी गई है। कनेक्शन के बाद गड्ढों की ठीक से मरम्मत नहीं कराई जाती। इससे सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं। वाहन चालकों को इनसे होकर गुजरना पड़ता है। नई इंटरलॉकिंग सड़क की हालत भी खराब होने लगी है।जिम्मेदार का पक्षनगर पालिका के जलकल विभाग के अवर अभियंता देवव्रत यादव ने बताया कि लीकेज की जानकारी कराई जाएगी। पानी की बर्बादी रोकने के लिए संबंधित कर्मचारियों को भेजकर पाइपलाइन की मरम्मत कराई जाएगी।