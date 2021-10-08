Farrukhabad News: इस बार बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल व इंटर के 1348 छात्र घटे

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जिले में हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में छात्रों की संख्या में खासी कमी आई है। पिछली साल जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 78 केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर हाईस्कूल के 24,694 और इंटरमीडिएट के 21,429 छात्रों ने परीक्षा दी थी। दोनों ही कक्षाओं में 46,123 छात्रों के सापेक्ष इस बार छात्रों की संख्या में खासी कमी आई है। जिले के वित्तविहीन, राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 44,675 छात्रों का पंजीकरण हुआ है। ऐसे में पिछली साल की अपेक्षा इस बार 1348 छात्र कम रह गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बावजूद विभाग अभी तक केंद्रों को तय नहीं कर सका है।281 स्कूलों की परिषद को भेजी गई सूचनाएंउप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद ने डीआईओएस से जिले के स्कूलों में परीक्षा के समय उपयोगी सुविधाओं की जानकारी चाही थी। इसके अनुपालन में डीआईओएस ने पिछले महीने जिले के 281 सहायता प्राप्त, राजकीय और वित्तविहीन स्कूलों की पूरी जानकारी भेज दी है। इसमें स्कूल में पेयजल की सुविधा, शौचालय, कितने छात्रों के बैठने की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति आदि बिंदुओं को शामिल किया है। इन्हीं में से परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं।परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। परिषद से जो सूचना मांगी जाती है, उसे समय से भेज दिया जाता है। जिन स्कूलों की जानकारी भेजी गई है, उनका तहसील स्तर से सत्यापन करा लिया गया है।संजीव कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक