फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Contract workers heading to Lucknow clash with police; commotion ensues.

Farrukhabad News: लखनऊ जा रहे संविदा कर्मियों की पुलिस से नोकझोंक, हंगामा

Tue, 13 Oct 2026 01:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Contract workers heading to Lucknow clash with police; commotion ensues.
जहानगंज (फर्रुखाबाद)। लखनऊ में हो रहे आंदोलन में सोमवार सुबह शामिल होने बस से जा रहे एनएचएम के संविदा कर्मियों को रोके जाने से पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। उन्होंने जहानगंज में छिबरामऊ-फतेहगढ़ मार्ग पर खड़े होकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कुछ दूरी तक जुलूस भी निकाला। बाद में संविदा कर्मी जहानगंज से वापस फतेहगढ़ स्थित सीएमओ कार्यालय पहुंचे और वहां धरना दिया।
विज्ञापन


समान कार्य समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मचारी एक सप्ताह से कार्य बहिष्कार पर हैं। लखनऊ में हो रहे आंदोलन में भाग लेने जाने के लिए करीब 40 संविदा कर्मी सोमवार सुबह शहर की आवास विकास कॉलोनी में एकत्र हुए। वहां खड़ी उनकी बस की चाबी पुलिस ने निकाल ली। इसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से विवाद हो गया। संविदा कर्मियों ने दीवान से चाबी लेने के साथ उसका मोबाइल भी ले लिया। इसके बाद बस में सवार होकर सभी लखनऊ के लिए निकल लिए।
विज्ञापन

इसकी जानकारी होते ही कादरीगेट थानाध्यक्ष फोर्स के साथ कार से बस का पीछा करने लगे। साथ ही जहानगंज पुलिस को बस रोकने के लिए सूचित कर दिया। जहानगंज थाने के सामने पुलिस ने बस को रोकने का प्रयास किया पर चालक ने थाने के सामने बस नहीं रोकी। थाने से करीब पांच सौ मीटर दूर सड़क में गड्ढा होने व सामने से ट्रक आने से बस रुक गई। तभी पुलिस बस में चढ़ गई और आगे नहीं बढ़ाने दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बस से नीचे उतर आए। वह सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। कादरीगेट थानाध्यक्ष कपिल कुमार ने संविदा कर्मियों को समझाने का प्रयास किया तो नोकझोंक हो गई। बाद में उन्होंने जहानगंज में पैदल मार्च किया। संविदा कर्मी बस में सवार होकर फिर लखनऊ के लिए चल दिए तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और चालक से सभी को सीएमओ कार्यालय ले जाने के लिए कहा। इससे अधिकांश संविदा कर्मी दूसरे वाहनों से चले गए।
करीब एक घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने बस में पांच-छह कर्मचारियों को सवार कर सीएमओ कार्यालय भेज दिया। सिपाही का मोबाइल भी दे दिया गया। इस दौरान संविदा कर्मचारी विजय कुमार, दीपकांत, डॉ. अमित कुमार व डॉ. कुलभूषण आदि रहे।

------------
जिलाध्यक्ष को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट
फर्रुखाबाद। लखनऊ में आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिलाध्यक्ष राज आर्यन अग्निहोत्री को पुलिस ने रात करीब एक बजे हाउस अरेस्ट कर लिया। उनके घर पर सुबह तक फोर्स तैनात रही। उन्होंने घर से निकलने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें वापस अंदर भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed