Farrukhabad News: एक समाज को लेकर अभद्र वीडियो वायरल करने वाले पर कार्रवाई की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

कोतवाली फतेहगढ़ के गांव बिजाधरपुर निवासी भाजपा नेता शिवम दुबे अपने साथियों के साथ सोमवार शाम को फतेहगढ़ कोतवाली पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह के न होने पर फोन पर बात की और समाज के प्रति अभद्र भाषा इस्तेमाल कर वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने तहरीर देने के लिए कहा।शिवम ने अपने साथियों के साथ कर्नलगंज चौकी पर पहुंच कर तहरीर दी। आरोप लगाया कि वायरल वीडियो से समाज के प्रति नफरत फैलाया गया है। साथ ही समाज के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वीडियो देखने के बाद प्रार्थी की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज के लोगों में आक्रोश है। इससे गलत संदेश जा रहा है।इस दौरान सुमित कटियार आदि कार्यकर्ता रहे। कोतवाल विजय सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ानवाबगंज। जिला खनन अधिकारी विनीत कुमार वर्मा ने सोमवार दोपहर कस्बा चौराहे पर मिट्टी खनन कर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ लिया। चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। खनन अधिकारी ने उसे थानाध्यक्ष के हवाले कर दिया। सोमवार शाम 25000 जुर्माना जमा करने पर ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि जुर्माना जमा कर ट्रैक्टर को रिलीज करने का आदेश थाने लाया गया है। उसी आधार पर ट्रैक्टर को रिलीज कर दिया गया। संवाद