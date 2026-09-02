Farrukhabad News: फतेहगढ़ कार्यशाला में आज शाम तक नहीं जाएंगी रोडवेज बसें, रूट बदले

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प्रशासन ने रोडवेज की कार्यशाला में वीआईपी वाहनों को खड़ा करने का फैसला लिया है। एआरएम राजेश कुमार ने सभी चालक-परिचालकों को आदेश दिए कि वह रात तक बसों में डीजल भरवा लें और स्टाफ अपना ड्यूटी स्लिप व ईटीएम लेकर बस अड्डा पर पहुंचें। 24 घंटे तक बसों का संचालन बस अड्डा से ही किया जाएगा। कोई भी बस कार्यशाला में नहीं आएगी। बृहस्पतिवार सुबह चार बजे से बसों के रूट बदले गए हैं। कानपुर जाने वाली बसें आईटीआई चौराहे से सातनपुर बघार, छिबरामऊ होकर जाएंगी। इटावा व आगरा की बसें आईटीआई चौराहे से सातनपुर, बघार होकर जाएंगी। बरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं जाने वाली बसें कादरीगेट, पांचाल घाट होकर जाएंगी। कोई भी बस फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ की तरफ जिला जेल चौराहे की तरफ नहीं जाएगी।

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फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री के बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन में आगमन के चलते रूट डायवर्जन और वीआईपी वाहनों को खड़ा करने के कारण 24 घंटे तक निगम की बसें फतेहगढ़ कार्यशाला मेंं नहीं जाएंगी। कई शहरों को जाने वाली बसों के रूट भी बदल दिए गए हैं। एआरएम ने देर शाम तक बसों को डीजल भरवाने के बाद बस अड्डे पर खड़ा करने के निर्देश दिए हैं।