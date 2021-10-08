Farrukhabad News: शहर में 11 जर्जर इमारतों से हादसे की आशंका

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हाल ही में किराना बाजार में एक 200 साल पुरानी इमारत की छत बृहस्पतिवार रात भरभरा कर गिर गई। यह घटना देर रात हुई, जिससे सड़क पर सन्नाटा था और कोई हताहत नहीं हुआ। शनिवार दोपहर को उसी इमारत की बाहरी दो मंजिला दीवार भी बेहद जर्जर हालत में खड़ी दिखी। यदि यह दीवार दिन में गिरती, तो मुख्यमार्ग पर भीड़ से बड़ा हादसा हो सकता था। नगर पालिका के रिकॉर्ड में 11 इमारतें 100 साल से अधिक पुरानी हैं। इनकी बेशकीमती जमीन पर कई पक्षों के बीच स्वामित्व विवाद चल रहा है। अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मालिकों को नोटिस दिए गए हैं, पर विवाद से कार्रवाई रुकी है। उन्होंने कहा कि हादसे टालने के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे।प्रमुख खतरनाक स्थलमोहल्ला नुनहाई में एक तीन मंजिला इमारत जर्जर हालत में खड़ी है, जिसकी दीवारें टूटकर गिरती रहती हैं। यह 40 फीट से अधिक ऊंची इमारत घनी आबादी वाले क्षेत्र में है। फतेहगढ़ में कानपुर रोड पर बीएलएम हॉस्पिटल के सामने भी एक इमारत बेहद जर्जर है। इसका छज्जा काफी हद तक लटक रहा है। यहां फुटपाथ पर दुकानें और अस्पताल के कारण दिनभर भीड़ रहती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी है।प्रशासन की चुनौतीनगर पालिका और जिला प्रशासन ने इन इमारतों को गिराने के लिए कई बार आदेश जारी किए हैं। लेकिन अदालती विवादों और स्वामित्व के दावों के कारण कोई भी भवन गिराया नहीं जा सका है। अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार ने विवादों को कार्रवाई में मुख्य बाधा बताया है। उन्होंने कहा कि यही इमारतें किसी दिन बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। प्रशासन संभावित हादसों को रोकने के लिए उपाय करेगा।