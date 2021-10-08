Farrukhabad News: बाढ़ का पानी उतरा, गांवों में गंदगी व दुर्गंध का डेरा

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गांव मंझा, अम्बरपुर, ऊगरपुर, नगला दुर्गू, माखन नगला, रामप्रसाद नगला, कालिका, धनी नगला, पंचम नगला और नगला खुशहाली समेत कई गांव बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। पानी उतरने के बाद गलियों व नालिया भरी पड़ी है। कई जगह बाढ़ के साथ आई घास और कूड़ा सड़ने लगा है। इससे गांवों में दुर्गंध उठने से लोगों का जीना मुश्किल हैं। गंदगी व जलभराव होने से मच्छर पनप रहे है।ग्रामीणों का कहना कि बाढ़ के दौरान तो किसी तरह राहत पहुंची लेकिन पानी उतरने के बाद सफाई नहीं हो रही है। गांवों में तैनात सफाई कर्मचारी भी सफाई करने नहीं पहुंच रहे हैं। नालियां बंद होने से गंदा पानी रास्तों में जमा हो रहा है। इससे मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है और ग्रामीणों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। एडीओ पंचायत अजीत पाठक ने बताया कि बाढ़ का पानी समाप्त हो रहा है। सफाई कर्मचारियों को गांव में जाकर सफाई करने के साथ दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए है। बाढ़ से प्रभावित गांव में अभियान चलाकर सफाई कराई जाएगी।