फर्रुखाबाद: पूर्व सैनिक की मंदिर गेट पर मौत, दर्शन करने पहुंचे थे नीबकरोरी, मैनपुरी की महिला भी भीड़ में अचेत

फर्रुखाबाद जिले में बुढ़वा मंगल पर नीबकरोरी धाम में बाबा लक्ष्मण दास के दर्शन करने पहुंचे पूर्व सैनिक की मंदिर के गेट पर गश खाकर गिरने के बाद मौत हो गई। इससे वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पूर्व सैनिक पैरालिसिस से पीड़ित थे।

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कन्नौज के कस्बा छिबरामऊ निवासी पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह यादव (55) मंगलवार सुबह पत्नी बीना, साली गुड्डी देवी व साढ़ू दीवान सिंह के साथ नीबकरोरी धाम में बाबा के दर्शन करने पहुंचे। वहां वह मंदिर के पश्चिमी गेट पास खड़े थे। तभी अचेता होकर गिर पड़े।