फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farrukhabad Ex serviceman dies at temple gate he had  woman from Mainpuri also fainted in the crowd

फर्रुखाबाद: पूर्व सैनिक की मंदिर गेट पर मौत, दर्शन करने पहुंचे थे नीबकरोरी, मैनपुरी की महिला भी भीड़ में अचेत

Tue, 22 Sep 2026 12:20 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 22 Sep 2026 12:20 PM IST
सार

Farrukhabad News: नीबकरोरी धाम में बुढ़वा मंगल के अवसर पर दर्शन करने पहुंचे कन्नौज निवासी पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह यादव (55) की मंदिर के पश्चिमी गेट पर गश खाकर गिरने से मौत हो गई। वहीं, मैनपुरी से आईं एक अन्य महिला श्रद्धालु भी भीड़ के दौरान लाइन में अचेत होकर गिर गईं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन
Farrukhabad Ex serviceman dies at temple gate he had  woman from Mainpuri also fainted in the crowd
मृतक महेंद्र यादव की फाइल फोटो और मंदिर के अंदर गश खाकर गिरीं मीरा देवी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फर्रुखाबाद जिले में बुढ़वा मंगल पर नीबकरोरी धाम में बाबा लक्ष्मण दास के दर्शन करने पहुंचे पूर्व सैनिक की मंदिर के गेट पर गश खाकर गिरने के बाद मौत हो गई। इससे वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पूर्व सैनिक पैरालिसिस से पीड़ित थे।

विज्ञापन

कन्नौज के कस्बा छिबरामऊ निवासी पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह यादव (55) मंगलवार सुबह पत्नी बीना, साली गुड्डी देवी व साढ़ू दीवान सिंह के साथ नीबकरोरी धाम में बाबा के दर्शन करने पहुंचे। वहां वह मंदिर के पश्चिमी गेट पास खड़े थे। तभी अचेता होकर गिर पड़े।

विज्ञापन

परिजन रो-रोकर बेहाल
यह देख परिजन ने चीख पुकार की। इस पर वहां एंबुलेंस के साथ तैनात डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार किया। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी मोहम्मदाबाद भेज दिया। वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए।

विज्ञापन

भीड़ में महिला अचेत होकर गिरी
मैनपुरी के गोला बाजार निवासी मीरा देवी पत्नी रामसहाय नीबकरोरी धाम में दर्शन करने पहुंचीं। वह लाइन में लगने के बाद मंदिर में पहुंच गई थीं। तभी वह गश खाकर गिर पड़ीं। वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद एंबुलेंस से उन्हें सीएचसी मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed