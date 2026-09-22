फर्रुखाबाद: नीबकरोरी धाम में बुढ़वा मंगलवार की धूम, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

फर्रुखाबाद जिले में बुढ़वा मंगलवार पर सुबह से नीबकरोरी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वाहनों को मोहम्मदाबाद-संकिसा मार्ग के पास पार्क कराया गया। वहां से भक्त पैदल मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग लाइनें लगवाई गईं। भक्तों की लाइनें लंबी होने से घंटों बाद लोगों भी बाबा के दर्शन हो सके।

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इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्य मार्ग से मंदिर तक नौ स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके लिए मंदिर के पास स्थित पुलिस चौकी से नगला बाले तक कच्चा रास्ता बनाया गया है। मुख्य मार्ग से लेकर मंदिर तक बाबा लक्ष्मण दास के जयकारे गूंजते रहे। इधर, भोलेपुर स्थित हनुमान मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ रही। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्य मार्ग से मंदिर तक नौ स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके लिए मंदिर के पास स्थित पुलिस चौकी से नगला बाले तक कच्चा रास्ता बनाया गया है। मुख्य मार्ग से लेकर मंदिर तक बाबा लक्ष्मण दास के जयकारे गूंजते रहे। इधर, भोलेपुर स्थित हनुमान मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ रही।

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