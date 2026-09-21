Farrukhabad News: मोरंग-गिट्टी और सरिया के दाम बढ़े, घर बनाना और मुश्किल

विज्ञापन

मोरंग-गिट्टी विक्रेता जैकी गंगवार ने बताया कि बारिश के कारण खनन पूरी तरह बंद है। आवक कम होने से मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि डंप किया हुआ माल बढ़े दाम पर बेचना पड़ रहा है। पहले 60 रुपये प्रति फीट बिकने वाली मोरंग अब 65 रुपये प्रति फीट हो गई है। 55 रुपये प्रति फीट वाली गिट्टी के दाम बढ़कर 60 रुपये हो गए हैं। एक ट्रॉली बालू 2500 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये में मिल रही है। जैकी गंगवार ने उम्मीद जताई कि खनन दोबारा शुरू होने के बाद ही कीमतों में राहत मिलेगी।लोहा विक्रेता दीपू जाटव ने बताया कि लोहे के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। 49 रुपये किलोग्राम वाली सरिया अब 58 रुपये किलोग्राम बिक रही है। 60 रुपये किलो वाला गाटर 66 रुपये किलोग्राम हो गया है। 64 रुपये किलोग्राम वाला पाइप 71 रुपये किलोग्राम बिक रहा है। 12 फीट की टीन की चादर 1000 से बढ़कर 1100 रुपये की हो गई है। सीमेंट की चादर भी 760 से बढ़कर 860 रुपये की हो गई है।