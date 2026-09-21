Farrukhabad News: गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ...

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शहर के रेलवे रोड, साहबगंज चौराहा, लोहाई रोड, बीबीगंज, रेलवे रोड आदि पर रखीं प्रतिमाओं की दिन पर विसर्जन यात्राएं निकलती रहीं। रविवार को बाजार बंद होने की वजह से कम भीड़भाड़ के चलते भक्तों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हुई। शहर से सटे गांव आमिलपुर, खानपुर, चांदपुर, अमेठी कोहना आदि से भी प्रतिमाओं की यात्राएं धूमधाम से पांचाल घाट पहुंची। पुलिस ने जेसीबी से पहले ही काफी गड्ढे करवा लिए थेे। उसी में देर शाम तक पूजन व विसर्जन का क्रम चलता रहा।फोटो-32, विसर्जन के लिए भगवान गजानन की प्रतिमा को ले जाते श्रद्धालु। संवादकार और रिक्शे से गंगा किनारे पहुंचे गजाननकंपिल। गणेश महोत्सव के सातवें दिन अटैना गंगा घाट तक गणपति विसर्जन यात्राओं की धूम रही। अबीर गुलाल की धूम रही। प्रतिमाओं को कोई रिक्शे पर लेकर जा रहा था तो कोई कार से घाट पर पहुंचा। गजानन के कान में मनौती मांगकर भक्तों ने प्रतिमाओं का भूविसर्जन किया। रामलीला ग्राउंड व गंगा रोड पर भक्तों की खासी भीड़ रही। ढोल-नगाड़ों पर लोग डांस करते चल रहे थे। कई बार जाम के हालात बने। पुलिस के खासे प्रबंध रहे। (संवाद)फोटो-33, विध्नहर्ता की प्रतिमा को विर्सजर्न के लिए ले जाते श्रद्धालु। संवादगाजे-बाजे संग निकली विसर्जन शोभायात्रामोहम्मदाबाद। रविवार को गणेश महोत्सव के सातवें दिन गणपति बप्पा मोरया उद्घोष के साथ विसर्जन यात्राएं निकाली गईं। 15वें महोत्सव में रखी प्रतिमा का पूजन, आरती के बाद रथ पर सवार किया गया। इसके बाद अबीर गुलाल की धूम, डीजे की धुन पर महिला-पुरुष भक्तजन नाचते गाते चल रहे थे। कई स्थानों पर फूलों की वर्षा की गई। कई स्थानों पर स्वागत और आरती उतारी। कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र स्वर्णकार, नरसिंह वर्मा, ब्रजेश दुबे, राजेश वर्मा, गोविंद वर्मा, भूरे पाल और विकास गुप्ता आदि मौजूद रहे। सुरक्षा में कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र मालिक पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। (संवाद)फोटो-34, भगवान गजानन की आरती में शामिल श्रद्धालु। स्रोत: जागरुक पाठकश्री रंगेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु राम का राज्याभिषेकफर्रुखाबाद। श्रीरंगेश्वर महादेव मंदिर स्थित गणेश पंडाल में प्रभु राम का राज्याभिषेक महोत्सव धूमधाम, श्रद्धा एवं हर्षोल्लास से किया गया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा... चौपाई के साथ ही श्रीराम का विधि-विधान से राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद आरती उतारी गई। सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ने परिवार सहित दर्शन किए। इनके अलावा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, उनकी पत्नी अनीता द्विवेदी, नवीन मिश्रा, गौरव मिश्रा (बंटी), राजेंद्र दीक्षित, नरेंद्र नाथ मिश्रा, प्रीति तिवारी, रंजना अरोड़ा, संजू भारद्वाज, वंदना शुक्ला आदि मौजूद रहे। (संवाद)