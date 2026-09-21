Farrukhabad News: फर्जी टीटी के शक में तालग्राम का युवक पकड़ा, प्राथमिकी

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कन्नौज के तालग्राम निवासी आकिब अंसारी (20) को पकड़ा गया। ट्रेन नंबर 55345 के फर्रुखाबाद पहुंचने से पहले ही यात्रियों ने आरपीएफ को इसकी सूचना दी थी। आरपीएफ टीम ने प्लेटफार्म पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया। शिकायतकर्ताओं ने आकिब का यात्रियों से टिकट मांगते हुए एक वीडियो भी सौंपा। तलाशी के दौरान उसके पास टीटी बनने का कोई प्रमाण नहीं मिला। वह खुद भी वैध यात्रा टिकट नहीं दिखा सका। आरपीएफ इंस्पेक्टर ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि आकिब एक दुकान में काम करता है।इंस्पेक्टर मीणा के अनुसार, आकिब का सीट पर बैठने को लेकर कुछ यात्रियों से विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद उसने यात्रियों से टिकट दिखाने को कहा। इस दौरान कुछ यात्रियों ने उसका वीडियो बना लिया। उसकी इस हरकत से यात्रियों को परेशानी हुई, जिसके चलते प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके पास पहचान पत्र, वर्दी या जुर्माना काटने वाली किताब जैसा कोई साक्ष्य नहीं था।