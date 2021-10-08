Farrukhabad News: खेतों में बिछी धान और गन्ने की फसल

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तहसील क्षेत्र में बाढ़ का पानी काफी दिनों तक खेतों में भरा रहने से पहले ही फसल नष्ट हो गई थी। कुछ गांव बाढ़ से बचे भी थे, उन गांवों में फसल लहरा रही थी। बुधवार रात तेज आंधी और बारिश ने किसानों की इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी धान और बाजरा की फसल तेज हवा के कारण जमीन पर बिछ गई। कई जगह गन्ने की फसल भी गिर गई।किसानों का कहना है कि बाढ़ के बाद बड़ी मुश्किल से बची फसल अब आंधी-पानी की चपेट में आ गई। इससे उत्पादन प्रभावित होने के साथ कटाई में भी परेशानी होगी। किसानों ने बताया कि इस बार मौसम की मार लगातार फसलों पर पड़ रही है। पहले बाढ़ से खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हुईं और अब बची फसल को आंधी-पानी ने नुकसान पहुंचा दिया।