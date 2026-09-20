Farrukhabad News: यूपीआई भुगतान पर 0.04 प्रतिशत एमडीआर से व्यापारी असमंजस में

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फोटो-23 बृजेश गुप्तामहंगाई और जीएसटी की दिक्कतों के बीच नया बोझलिंजीगंज के किराना व्यापारी बृजेश गुप्ता ने कहा कि व्यापारी पहले से महंगाई और जीएसटी की तकनीकी दिक्कतों से परेशान हैं। अब यूपीआई भुगतान पर 0.04 प्रतिशत एमडीआर लगाया जाता है तो इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा। हालांकि अभी यूपीआई लेनदेन बंद करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।फोटो-24 गोपाल रस्तोगीसोने-चांदी के महंगे होने से पहले ही मंदा कारोबारसराफा व्यापारी गोपाल रस्तोगी ने बताया कि सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने से पहले ही कारोबार में मंदी है। ऐसे में यूपीआई से लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इससे छोटे-बड़े सभी कारोबार प्रभावित हो सकते हैं।फोटो-25 संजय गर्गनकदी की ओर लौट सकते हैं ग्राहकशहर के प्रमुख वस्त्र कारोबारी संजय गर्ग ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का व्यापार पर कहीं न कहीं असर पड़ेगा। यदि डिजिटल भुगतान पर शुल्क बढ़ता है तो लोगों का रुझान दोबारा नकदी की ओर बढ़ सकता है। इससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की कोशिशों पर भी असर पड़ सकता है।फोटो-26 प्रांशु दुबेपेट्रोल पंप पर बड़े यूपीआई भुगतान को लेकर चिंतापेट्रोलियम कारोबारी प्रांशु दुबे ने बताया कि उनके कारोबार में 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर पांच रुपये शुल्क लगाए जाने की बात कही गई है। इससे तय सीमा से अधिक यूपीआई भुगतान लेने में परेशानी हो सकती है। आपात स्थिति में लोग पेट्रोल पंप से नकद धनराशि ले लेते थे, लेकिन शुल्क और नियम लागू होने पर यह सुविधा भी प्रभावित हो सकती है।