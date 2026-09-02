फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Investigation into the incident of a student being slapped 35 times could not begin.

Farrukhabad News: छात्र को 35 थप्पड़ जड़ने के मामले की शुरू नहीं हो सकी जांच

Wed, 02 Sep 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Investigation into the incident of a student being slapped 35 times could not begin.
फर्रुखाबाद। छात्र को मुर्गा बनाकर 35 थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस अभी जांच शुरू नहीं कर सकी है। इसके पीछे की वजह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते व्यस्तता बताई गई है।
विज्ञापन


फतेहगढ़ के जेएनवी रोड निवासी ओमप्रकाश त्रिपाठी ने मोहल्ले के ही कोचिंग संचालक सुमित यादव व शिक्षक अर्पित के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि सेंट एंथोनी स्कूल के कक्षा आठ के छात्र उनके पौत्र आन्जनेय त्रिपाठी जेएनवी रोड स्थित गोविंदा कोचिंग क्लासेज में जाता है। 26 अगस्त को शिक्षक अर्पित ने टेस्ट लेने के लिए स्कूल के विषय में जानकारी ली। इस पर पौत्र आन्जनेय ने सात चैप्टर पढ़ाने की जानकारी दी। जबकि अन्य छात्रों ने 6 चैप्टर पढ़ाने की बात कही। इससे नाराज शिक्षक अर्पित ने पौत्र से गली में मुर्गा बनने के लिए कहा। मना करने पर शिक्षक ने पौत्र को लगातार 35 थप्पड़ जड़ दिए। इससे पौत्र के कान में दर्द होने के साथ गाल सूज गए। जब कोचिंग में शिकायत करने गए तो कोचिंग संचालक व शिक्षक ने धमकी दी। ओमप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक पुलिस ने कोचिंग संचालक व शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात बच्चे के बयान लेने भी नहीं आई। फतेहगढ़ कोतवाल विजय सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। इससे व्यस्तता अधिक है। कार्यक्रम के बाद दोनों पक्षों के बयान लेने व मामले की पूरी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed