Farrukhabad News: चाचूपुर गांव के चारों तरफ बाढ़, घरों में घुस रहा पानी

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थाना क्षेत्र के बहोरनपुर टप्पा हवेली के मजरा चाचूपुर को बाढ़ के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। चार दिनों से पानी गांव में घुसने से ग्रामीण परेशान हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण बच्चन लाल, लाखन, संजू, रामनिवास आदि के घरों के पास बाढ़ का पानी पहुंच गया।इसके अलावा चौकीदार मलखान सिंह व सुभाष के घरों में घुस गया। यह परिवार छतों पर तिरपाल की झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में बरसात के दौरान इन्हें काफी परेशानी होती है। गांव में पानी घुसने से बीमारी फैलने का खतरा बना है।शौचालयों में पानी भर जाने से ग्रामीणों को काफी दूर शौच के लिए जाना पड़ रहा है। इसके अलावा पालतू जानवरों को भी समस्या हो रही है। यही हालात जंजाली नगला गांव के हैं। गांव को बाढ़ के पानी ने घेर लिया। यहां भारत सिंह के मकान में पानी पहुंचने लगा। ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार उर्फ पप्पू यादव ने बताया कि बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है। क्षेत्रीय लेखपाल को इसकी जानकारी दे दी गई है।