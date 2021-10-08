Farrukhabad News: दौड़ और भाला फेंक में खिलाड़ियों ने जीते पदक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बालिका अंडर-12 की 60 मीटर दौड़ में मोहिनी प्रथम, प्रियांशी राजपूत द्वितीय और तेजस्विनी तृतीय स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में अब्दुल ने पहला, सुमित ने दूसरा और आयुष ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-16 बालक भाला फेंक में आरब प्रताप प्रथम, ईशान खान द्वितीय और हर्ष मिश्रा तृतीय रहे। बालक अंडर-12 भाला फेंक में हिमांशु, अध्ययन शर्मा और आरब क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में सोनी प्रथम, अनन्या द्वितीय और अश्वनी तृतीय रहीं।अंडर-16 बालिका 60 मीटर दौड़ में पलक सिंह, अनिका सिंह और आरुषी ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। बालक वर्ग में निकित, हर्ष राजपूत और अबूजर खान विजेता रहे। अंडर-16 बालक वर्ग के 600 मीटर दौड़ में आनंद कुमार, राजन यादव और लकी राजपूत क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में राजुल यादव, शिवांकी और आकृति ने बाजी मारी।प्रतियोगिता का शुभारंभ सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य फादर जोबी जोसेफ और एसबी रोजी के प्रबंधक राजीव मोहन पांडेय ने किया। संघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ मिश्रा और सचिव योगेश शुक्ला ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतिभाग करने की अपील की। निर्णायक मंडल में वीना यादव, प्रकृति वर्मा, सुहानी राठौर, अरुण यादव, विमलेश, सपना यादव, नागेंद्र और मनीष शामिल रहे। इस दौरान पुष्कर मिश्रा, मनीष वर्मा, अहमद खां, संजीव कटियार, राजीव बाजपेयी आदि मौजूद रहे।