Etawah News: सारंगपुरा में जंगली जानवर का बकरियों पर हमला, एक की मौत

लवेदी। ग्राम सारंगपुरा में शनिवार दोपहर जंगली जानवर ने बकरियों पर हमला किया। इस हमले में एक बकरी की मौत हो गई और दूसरी घायल हो गई, जिससे पशुपालकों में दहशत फैल गई।पशुपालक राजकुमार प्रजापति और अंकित शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे खेतों में बकरियां चरा रहे थे। जंगली जानवर ने पहले अंकित की बकरी पर हमला कर उसे मौके पर ही मार डाला। इसके बाद उसने राजकुमार की बकरी की गर्दन दबोची, लेकिन पशुपालकों के दौड़ने पर वह भाग गया। सूचना मिलने पर वन दरोगा ज्ञानेश कुमार, आरक्षी अभय प्रताप और कैटिल गार्ड छोटे व आशीष मौके पर पहुंचे। प्रधान दीपक कुमार भी घटनास्थल पर मौजूद थे। वनकर्मी मृत व घायल बकरी को बकेवर पशु अस्पताल ले गए, जहां पशु चिकित्सक डॉ. विनय मिश्रा ने पोस्टमार्टम और उपचार किया। लखना वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि यह हमला किसी जंगली जानवर ने किया है। उन्होंने दिन में हुए इस हमले को तेंदुए का हमला मानने से इन्कार किया, क्योंकि तेंदुआ अक्सर रात में हमला करता है। वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है।