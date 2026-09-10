इटावा: बकेवर में पुलिस मुठभेड़, हिस्ट्रीशीटर के पैर में लगी गोली; चोरी की बाइक और तमंचा बरामद

घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए सीएचसी महेवा भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत एसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र के मार्गदर्शन और सीओ भरथना रामदवन मौर्य के नेतृत्व में बकेवर थानाध्यक्ष विपिन मलिक बुधवार रात पुलिस टीम के साथ अछल्दा-महेवा मार्ग पर निवाड़ी कला तिराहे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।

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