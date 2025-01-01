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कहा कि विभाग प्रदर्शनी में आए व्यापारियों के जीएसटी नंबर जांचेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि माल ई-वे बिल से ही आए। इसके लिए अस्थाई रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की सुविधा उपलब्ध है। अपर आयुक्त ने अधिकारियों को अभिलेखों का परीक्षण कर व्यापारियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष आलोक दीक्षित ने जीएसटी अधिकारियों पर अनावश्यक कार्रवाई रोकने की मांग की।उन्होंने तकनीकी त्रुटियों और मानवीय भूलों पर उत्पीड़न रोकने पर जोर दिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र सौंपा। इसमें 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज और मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग की गई। उन्होंने दुकान जलने पर पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर तत्काल सरकारी आर्थिक सहायता देने की भी बात कही।ब्याज माफी योजना के विस्तृत प्रावधानब्याज माफी योजना-2026 के तहत 10 लाख रुपये तक के मूल बकाया पर 100 फीसदी ब्याज माफी मिलेगी। 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के बकाया पर 90 फीसदी ब्याज माफ होगा। 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के बकाया पर 75 फीसदी और 5 करोड़ रुपये से अधिक पर 50 फीसदी ब्याज माफी का प्रावधान है। बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थदंड की 100 फीसदी माफी भी इस योजना में शामिल है। व्यापारियों की सहायता के लिए विभागीय कार्यालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है।