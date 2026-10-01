Etawah News: पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़े तीन किन्नर

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टंकी पर चढ़ी किन्नर बेला रानी ने बताया कि वह अपने साथी तमन्ना और शिवानी के साथ टंकी पर चढ़ी थीं। उनका आरोप है कि दूसरे गुट के किन्नर उनके खिलाफ मारपीट के फर्जी प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। बेला रानी के मुताबिक किन्नरों के क्षेत्र पहले से बंटे हुए हैं लेकिन दूसरे गुट के लोग उनके क्षेत्र में आकर हंगामा करते हैं। इसी को लेकर वे कार्रवाई की मांग कर रही थीं। किन्नरों के पेट्रोल की बोतल लेकर टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।पुलिस ने फोन पर तीनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। करीब ढाई घंटे बाद पुलिस के समझाने पर तीनों टंकी से नीचे उतर आए। इसके बाद पुलिस उन्हें जानकारी लेने के लिए थाने ले गई। इस दौरान मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जुटने से सर्विस रोड पर यातायात प्रभावित रहा। सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि तीनों किन्नरों को समझाकर सुरक्षित टंकी से नीचे उतरवा लिया गया है। जानकारी के लिए उन्हें थाने भेजा गया है।